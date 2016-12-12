Моуринью: «Сент-Этьен» — клуб с историей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал жеребьвеку плей-офф Лиги Европы, по итогам которой «манкунианцы» встретятся с французским «Сент-Этьеном».

«Это качественная команда. Несмотря на долгие годы без трофеев, они остаются клубом с историей и традициями. До переезда в Италию Мишель Платини блестяще выступал в этой команде, которая тогда была лучшей во всей Франции. Поэтому болельщикам есть, что вспомнить. Любопытства к этим матчам добавляет встреча двух братьев, играющих за разные команды», — сказал португалец в интервью MUTV.

Матчи английского и французского клубов запланированы на 16 и 23 февраля 2017 года. Полузащитник «дьяволов» Поль Погба сыграет против своего брата Флорентина.