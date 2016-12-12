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  • Симеоне прокомментировал грядущее изменение логотипа «Атлетико»

Симеоне прокомментировал грядущее изменение логотипа «Атлетико»

12 декабря 2016, 12:18
7

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу нового логотипа клуба, который будет использоваться со следующего сезона. Отметим, что это будет уже 12-я смена эмблемы «матрасников» с момента основания – 1903 года.

«В мире все меняется, так было и будет постоянно. Другие клубы также раньше прошли через это. Кому-то это нравится, а кому-то нет, и это вполне нормально. Все наши мысли в данный момент связаны с матчем против «Вильярреала», – сказал Симеоне.

Поединок 15-го тура Примеры «Вильярреал» – «Атлетико» состоится сегодня, 12 декабря, и начнется 22:45 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Football Espana
Испания. Примера Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (7)
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Freyk
1481536092
Красивый логотип сделали.
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McDuff
1481540623
что старый, что новый - оба неплохие
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hjvfybcn
1481544047
Это разве изменения-они улучшили только, а вот Рубин эмблему изменил.
Ответить
ivanthebest
1481552259
По мне зря медведя на левую сторону перенесли или кто там у них дерево всегда подпирал?)
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sergey_86-76
1481603871
Все наши мысли в данный момент связаны с матчем против «Вильярреала», – сказал Симеоне. судя по результату, не у всех мысли были связаны с матчем.
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ЖОРРО
1481660311
Новый логотип это на фарт))
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