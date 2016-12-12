Симеоне прокомментировал грядущее изменение логотипа «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу нового логотипа клуба, который будет использоваться со следующего сезона. Отметим, что это будет уже 12-я смена эмблемы «матрасников» с момента основания – 1903 года.

«В мире все меняется, так было и будет постоянно. Другие клубы также раньше прошли через это. Кому-то это нравится, а кому-то нет, и это вполне нормально. Все наши мысли в данный момент связаны с матчем против «Вильярреала», – сказал Симеоне.

Поединок 15-го тура Примеры «Вильярреал» – «Атлетико» состоится сегодня, 12 декабря, и начнется 22:45 по московскому времени.