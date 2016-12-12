Смолов, Жулиано и Промес вошли в топ-3 по версии Карпина

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин подвел итоги первой части сезона в российской Премьер-лиге. Специалист назвал трех лучших игроков, а также отметил голкипера «Амкара» Александра Селихова.

«Три лучших игрока первого круга чемпионата России? Федор Смолов, Жулиано, Квинси Промес.

Главное открытие сезона? Александр Селихов. Приятно удивил Джано, хотя не могу назвать его открытием – просто парень качественно прибавил. Уровень его способностей мне хорошо известен еще по совместной работе в «Спартаке». Также выделил бы Торнике Окриашвили из «Краснодара», – сказал Карпин.

Стоит отметить, что Селихов в 17 матчах Премьер-лиги в составе «Амкара» пропустил 12 голов. После зимнего перерыва он продолжит карьеру в «Спартаке», с которым подписал контракт.