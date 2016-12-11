Сонг может покинуть «Рубин» и перейти в китайский клуб

Вообще не стоило так активничать на трансферном рынке летом. Получается, что половина купленных футболистов вообще не заиграла
Полузащитник «Рубина» Александр Сонг может покинуть казанскую команду во время зимнего трансферного окна. По информации источника, в услугах камерунского футболиста заинтересован клуб из Китая. Отмечается, что главный тренер казанцев Хави Грасия недоволен отношением игрока к тренировкам и готов его продать.
По данным Transfermarkt, стоимость Сонга составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Рубин» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.