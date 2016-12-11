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    Сонг может покинуть «Рубин» и перейти в китайский клуб

    Полузащитник «Рубина» Александр Сонг может покинуть казанскую команду во время зимнего трансферного окна. По информации источника, в услугах камерунского футболиста заинтересован клуб из Китая. Отмечается, что главный тренер казанцев Хави Грасия недоволен отношением игрока к тренировкам и готов его продать.

    По данным Transfermarkt, стоимость Сонга составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Рубин» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.12.2016 20:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      GK_61 12 декабря 2016, 17:00

      Вообще не стоило так активничать на трансферном рынке летом. Получается, что половина купленных футболистов вообще не заиграла

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 12 декабря 2016, 11:48

      Почему все звёздные игроки утухают в Рубине и смотрятся хуже других?(

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 11 декабря 2016, 23:05

      отряд не заметит потери бойца

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 декабря 2016, 20:58

      А когда то был хороший футболист, жаль так быстро списался

      0
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Фан666 11 декабря 2016, 22:24

      игрок техничный норм..сами же в основу не ставят

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 20:42

      А кто это?

      -2
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