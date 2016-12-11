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    Главный тренер БАТЭ может сменить Гончаренко в «Уфе»

    Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может возглавить «Уфу». По информации источника, белорусский специалист сменит Виктора Гончаренко, который близок к уходу в ЦСКА. Отметим, что Ермакович входил в тренерский штаб Гончаренко в белорусском клубе, а с 2013 года стал главным тренером команды.

    Добавим, что Гончаренко, как сообщалось ранее, официально возглавит ЦСКА завтра. На данном посту белорус сменит Леонида Слуцкого, который по собственному желанию покинул московский клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2016 20:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 12 декабря 2016, 14:15

      Вариант просто отличный в плане преемственности курса Гончаренко.

      -1
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      Рейтинг: +439

      sold93 11 декабря 2016, 23:54

      Главный тренер БАТЭ может сменить бывшего тренера БАТЭ, которого когда-то сменил на посту Главного тренера БАТЭ.

      0
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > sold93 12 декабря 2016, 03:50

      Виталий Кличко - Мало кто поймёт, но кто поймёт, тот мало кто.)))

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 декабря 2016, 21:01

      Все белоруссы у нас, а вот где наши тренеры то, как то ыбстро он затухают молодые то - Аленичев, Карпин, Кобелев, Овчинников и многие другие порыпались и засели в экспертах

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 20:41

      Во белорусы поперли к нам, понравилось?

      1
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