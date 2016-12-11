Гвардиола: «Я никогда не тренирую игру в отборе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку игре своих подопечных в матче 15-го тура АПЛ с «Лестером» (2:4).

«Я не могу сказать, что разочарован действиями своих игроков. Они профессионалы и достаточно взрослые люди для того, чтобы оценить произошедшее.

Я хочу и дальше придерживаться такого же футбола, как в предыдущих клубах. В целом я доволен тем, как мы играем в этом сезоне, за исключением нескольких матчей.

В Англии всегда хорошая игра в отборе, но я не сторонник этого и никогда не тренирую игру в отборе. Я хочу, чтобы мы играли хорошо, забивали, давили на соперника», — сказал испанец.