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    Лига 1. «Тулуза» обыграла «Лорьян» благодаря хет-трику Тойвонена и другие результаты

    В рамках 17-го тура Лиги 1 «Тулуза» оказалась сильнее «Лорьяна». Форвард хозяев Ола Тойвонен оформил хет-трик. В составе гостей голом отметился экс-спартаковец Маджид Уорис.

    В других матчах «Лилль» с минимальным счетом переиграл «Монпелье», а «Метц» в гостях уступил «Бастии».

    Стоит отметить, что матч «Нанта» и «Кана» перенесен из-за сильного тумана.

    Франция. Лига 1. 17-й тур

    Тулуза – Лорьян – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Тойвонен, 8; 2:0 – Тойвонен, 20; 2:1 – Муканджо, 27; 3:1 – Тойвонен; 3:2 – Уорис, 89.

    Лилль – Монпелье – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – де Превилль, 5; 2:0 – Санкаре, 38; 2:1 – Мунье, 82.

    Нанси – Анжер – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Диа, 29; 2:0 – Пуе, 63.

    Бастия – Метц – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Данич, 23; 2:0 – Сен-Максимен, 75.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 23:57
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