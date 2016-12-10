Главный тренер «Вольфсбурга» назвал победу «Баварии» заслуженной

Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль поделился эмоциями от матча 14-го тура Бундеслиги против «Баварии». Напомним, мюнхенский клуб разгромил «волков» со счетом 5:0.

«Поздравляю «Баварию». Это была заслуженная победа. Когда едешь в Мюнхен, то тебе необходима уверенность в себе и успешный результат за спиной. Ход матча вписывается в общую картину. Во втором тайме мы продолжали искать моменты, несколько возможностей забить у нас было. «Бавария» с первых минут демонстрировала свое преимущество в классе. Нам далеко до подобного уровня», – сказал специалист.