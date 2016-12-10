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  • РФС обязал «Динамо» выплатить долги Денисову, Дьякову и Погребняку

РФС обязал «Динамо» выплатить долги Денисову, Дьякову и Погребняку

10 декабря 2016, 22:38
5

Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявления футболистов «Динамо» Павла Погребняка, Виталия Дьякова и Игоря Денисова.

Напомним, Денисову бело-голубые должны зарплату за август и сентябрь 2016 года, Дьякову – зарплату за сентябрь, Погребняку – бонусы за сентябрь и октябрь. Также всем футболистам требуется оплатить проценты за задержку и расходы на представителей.

На клуб также наложен запрет на регистрацию новичков. Он будет снят после того, как «Динамо» расплатится по долгам.

Источник: РФС
Россия. ФНЛ Динамо Денисов Игорь Погребняк Павел Дьяков Виталий
Комментарии (5)
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polt
1481401744
Дьякову-да, а этим двум проходимцам по полю достаточно по хорошему пендалю.
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ДСА
1481434123
ВТБ даст очередной кредит.
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muromen
1481485834
А напротив РФС Лик Ведикого Яшина на фасаде здания написан! Как им не стыдно каждый день мимо него на работу ходить?!
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Pourport
1481532667
Общество в проблеме,они еще больше его на дно бросают,молодцы! Ты сначала играй нормально,а то нападающий 2 гола за сезон,фанат с Бомбардира больше наколотит!)
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афоня72
1481794926
Пока на первом месте, а если дальше так пойдёт,что же будет..с клубом.
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