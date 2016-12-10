РФС обязал «Динамо» выплатить долги Денисову, Дьякову и Погребняку

Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявления футболистов «Динамо» Павла Погребняка, Виталия Дьякова и Игоря Денисова.

Напомним, Денисову бело-голубые должны зарплату за август и сентябрь 2016 года, Дьякову – зарплату за сентябрь, Погребняку – бонусы за сентябрь и октябрь. Также всем футболистам требуется оплатить проценты за задержку и расходы на представителей.

На клуб также наложен запрет на регистрацию новичков. Он будет снят после того, как «Динамо» расплатится по долгам.