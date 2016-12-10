Зидан сделал восемь изменений в составе на матч против «Депортиво» – Роналду, Бэйл, Бензема вне заявки

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с составом на матч 15-го тура Примеры против «Депортиво». По сравнению с матчем против «Барселоны» (1:1) специалист сделал сразу восемь изменений в составе. Так, Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл остались вне заявки на эту игру.

«Реал»: Навас, Пепе, Рамос, Начо, Данилу, Кроос, Каземиро, Асенсио, Иско, Родригес, Мората.

Запасные: Касилья, Карвахаль, Варан, Марсело, Ковачич, Васкес, Диас.

Матч начнется в 22:45 по московскому времени.