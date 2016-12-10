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    Глушаков проводит отпуск в родном городе Миллерово, где поучаствовал в турнире по мини-футболу

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков проводит отпуск в родном городе Миллерово, расположенном в Ростовской области. Отметим, что там футболист поучаствовал в турнире по мини-футболу.

    В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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    Источник: Instagram

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    10.12.2016 20:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +415

      radga 11 декабря 2016, 15:38

      Уважуха Глушакову. Малая Родина - она одна. Было-бы не хило на малой Родине стадиончик построить, хотя вреде слышал что строиться. Не то-что наш Кириченко, который столько лет играл на хороших контрактах, а на малой Родине (город Новоалександровск, Ставропольского края) ни хрена, да болелы о нем уже забыли, вроде как и не наш..... а жаль.

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 11 декабря 2016, 07:21

      мужик-патриот своей Родины ! не то что некоторые ,прощальные ужины в Лондоне и т.д.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 декабря 2016, 00:51

      Миллерово никогда не переименуют в Глушаково.

      -1
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      Рейтинг: +4951

      polt 10 декабря 2016, 23:43

      А чего не в Монако?

      -1
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      Рейтинг: +550

      El_Chori 10 декабря 2016, 21:37

      Скоро появятся города Газпромово и Зенит-Ареново?

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 10 декабря 2016, 21:32

      Мужик.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 10 декабря 2016, 21:30

      Знакомые пацаны служили в Миллерово, 2006-7,08.. говорят там жёстко)

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 декабря 2016, 21:02

      Что мне нравиться в Глушакове? Его последние голы и г.Миллерово..

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