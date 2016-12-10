Глушаков проводит отпуск в родном городе Миллерово, где поучаствовал в турнире по мини-футболу

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков проводит отпуск в родном городе Миллерово, расположенном в Ростовской области. Отметим, что там футболист поучаствовал в турнире по мини-футболу.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.