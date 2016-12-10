Глушаков проводит отпуск в родном городе Миллерово, где поучаствовал в турнире по мини-футболу

Уважуха Глушакову. Малая Родина - она одна. Было-бы не хило на малой Родине стадиончик построить, хотя вреде слышал что строиться. Не то-что наш Кириченко, который столько лет играл на хороших контрактах, а на малой Родине (город Новоалександровск, Ставропольского края) ни хрена, да болелы о нем уже забыли, вроде как и не наш..... а жаль.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков проводит отпуск в родном городе Миллерово, расположенном в Ростовской области. Отметим, что там футболист поучаствовал в турнире по мини-футболу.
В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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