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    Источник: Смолов не ведет переговоров с дортмундской «Боруссией»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не ведет переговоров с дортмундской «Боруссией» о переходе в стан немецкого клуба, отмечает источник, близкий к ситуации. Напомним, ранее сообщалось, что немецкая команда заинтересована в услугах игрока. По информации источника, форвард имеет предложения от менхенгладбахской «Боруссии», «Кельна» и «Хоффенхайма».

    По данным Transfermarkt, стоимость Смолова составляет 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Краснодар» в РФПЛ 10 матчей, в которых отметился 10-ю забитыми мячами.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.12.2016 18:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +295

      ильиных 11 декабря 2016, 12:53

      Смолов такой большой,а в сказки верит. Пока Смолов это уровень Краснодара,кому он нужен.


      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 10 декабря 2016, 21:38

      Смолов не ведет переговоров с дортмундской Боруссией, потому что дортмундская Боруссия не ведет переговоры со Смоловым.

      1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 10 декабря 2016, 20:16

      Пора переходить в европу и опыта набраться перед ЧМ2018

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 декабря 2016, 19:55

      Сейчас начнется психоз с этой новостью

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 декабря 2016, 19:30

      Не готов он,даже не к уровню Боруссии , а прежде всего к интенсивности чемпионата.Там в три раза больше пахать надо,а оно ему надо?Не уверен.

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 10 декабря 2016, 19:29

      ромашка блин сейчас начнут любит не любит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 декабря 2016, 18:56

      То ведет, то не ведёт, но в Дотмунде точно не потянет, а вот Хоффенхайм ближе будет

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 10 декабря 2016, 18:53

      Через час и это опровергнут?)

      1
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