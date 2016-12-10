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    Смолов ведет переговоры с дортмундской «Боруссией»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в Бундеслигу. Сообщается, что 26-летний игрок ведет переговоры с дортмундской «Боруссией», но не уточняется, на каком именно этапе они находятся.

    Напомним, ранее футболист в эфире программы «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ» сообщил, что к нему проявляют интерес английские и немецкие клубы.

    В нынешнем сезоне на счету Смолова 15 голов и одна результативная передача в 18-ти встречах.

    Источник: Fussballtransfers

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    10.12.2016 15:37
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 10 декабря 2016, 19:45

      Веди переговоры, заканчивай переговоры, подписывай контракт, езжай в Дортмунд и забивай там голы, потому что Краснодар - это уже пройденный этап)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 декабря 2016, 18:23

      Было бы отлично! Если б еще за основу там стал играть на постоянной основе, то был бы огромный плюс

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 10 декабря 2016, 18:12

      НАДО ФЕДЯ,НАДО

      -1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 10 декабря 2016, 17:55

      Обратно вернётся в РФПЛ бледной тенью нынешнего самого себя, но попытаться конечно можно

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +212

      Kalida 10 декабря 2016, 17:54

      Дзагу еще забрали, было бы прекрасно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 10 декабря 2016, 17:40

      ну что ж футбольный бог ему навстречу

      2
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 10 декабря 2016, 17:33

      Солидно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 10 декабря 2016, 17:27

      Дай-то Бог, может наконец-то у нас будет игрок в топ-клубе европейском, хоть бы заиграл

      1
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    • ...
      Рейтинг: +211

      GSKA1974 10 декабря 2016, 17:20

      А у нас вечно......Всех наших распродадим а потом покупать будем. Не Футбол стал а Бизнес!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 > GSKA1974 10 декабря 2016, 18:25

      Всех наших распродадим? А кого мы распродали в последнее время? Наши игроки за рубежом совершенно не востребованы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 декабря 2016, 17:18

      Боруссия,любимая команда Фёдора.
      Надо,Федя!
      Фёдор,Мамаев с тобой?

      0
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      ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > shinnik 10 декабря 2016, 17:28

      ну Мамаев откровенно говоря не тот уровень

      -1
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