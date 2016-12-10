Смолов ведет переговоры с дортмундской «Боруссией»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в Бундеслигу. Сообщается, что 26-летний игрок ведет переговоры с дортмундской «Боруссией», но не уточняется, на каком именно этапе они находятся.

Напомним, ранее футболист в эфире программы «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ» сообщил, что к нему проявляют интерес английские и немецкие клубы.

В нынешнем сезоне на счету Смолова 15 голов и одна результативная передача в 18-ти встречах.