Билич: «Старридж – отличный форвард, каждый тренер хотел бы иметь его в составе»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич подчеркнул, что ему нравится игра нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа. По мнению специалиста, 27-летний игрок не помешал бы ни одному тренеру в мире.

«Старридж, несомненно, талантлив. Он отличный нападающий, обладающий прекрасными данными. Его прогрессу мешают только травмы. Да, по слухам он может оказаться у нас, но также, как и другие игроки. Часто слухам не стоит верить, но иметь в своем составе Старриджа хотел бы любой тренер», – сказал Билич.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов заплатить за Старриджа 25 миллионов фунтов стерлингов.