Хохлов: «Марихуана в крови игрока «Динамо»? Не нужно слепо верить докладу Макларена»

Экс-наставник молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов подчеркнул, что игроки бело-голубых регулярно проходили медицинское обследование, поэтому, не нужно верить всему, что написано во второй части доклада эксперта WADA Ричарда Макларена, согласно которому, допинг-проба одного из футболистов «Динамо» в 2014 году показала наличие в его крови большого количества марихуаны. Предполагается, что этим игроком может являться нападающий Павел Соломатин.

– В докладе Макларена утверждается, что у игрока молодежки «Динамо» была найдена в крови марихуана. Вам известно что-то об этом?

– В нашей команде проводились постоянные медицинские обследования, никаких проблем никогда не было. Не думаю, что стоит верить всему тому, что публикуется в докладе Макларена. Бредовые обвинения направлены против России.