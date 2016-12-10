Венгер хочет сохранить Жиру в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер надеется на то, что нападающий Оливье Жиру подпишет новое соглашение с лондонским клубом.

Напомним, что действующее соглашение игрока сборной Франции с «Арсеналом» рассчитано до лета 2018 года.

«Нельзя сделать так, чтобы все игроки в команде были довольны. Если у тебя только один нападающий, то пресса говорит о необходимости покупки второго. Я хочу, чтобы Жиру продлил контракт с «Арсеналом». Это важный игрок для «канониров», – заявил специалист.

В текущем сезоне 30-летний футболист потерял место в стартовом составе «канониров». На его счету три гола в семи матчах АПЛ.