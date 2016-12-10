Писарев: «Багаж Аленичева»? Нынешний «Спартак» – команда Карреры»

Спортивный директор РФС Николай Писарев поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионат России, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

– Один из главных вопросов первого круга – про «Багаж Аленичева» у лидирующего сегодня «Спартака». Это уже крылатая фраза в нашем футболе. Пресловутый «Багаж» коллеги и партнера по «Спартаку» 90-х мнимый или это реальная история?

– Про этот «багаж» я вообще ничего не понимаю. Сейчас командой руководит Массимо Каррера. Значит, этот «Спартак» – команда штаба итальянского специалиста. Тот факт, что к сезону красно-белых готовил Дмитрий Аленичев, сегодня не имеет абсолютно никакого значения.

– В чем вы видите секрет успеха нынешнего «Спартака», который ушел на перерыв с пятиочковым отрывом от «Зенита»?

– Игру этой команды во многом определяют российские лидеры – Глушаков и Комбаров. Они определяют отношения в команде, могут влиять на настроение коллектива. Есть неплохого качества иностранцы – Промес, Зе Луиш, Фернандо. Помимо футбола, у «Спартака» хорошая атмосфера в раздевалке, очень серьезный настрой к делу на каждой тренировке, в играх. Это то, что удалось привить «Спартаку» именно Каррере. Так я вижу со стороны.

– Как вы расцениваете шансы красно-белых на чемпионство?

– Как высокие. Впереди 13 туров, у команды пять очков отрыва от второго места. Как еще можно в этой ситуации шансы расценивать? Но, на мой взгляд, большой минус для клуба и команды – неучастие «Спартака» в еврокубках этого сезона. Первые туры в России весной, после возобновления чемпионата, придется играть с «листа», проведя три месяца без официальных матчей. Конкуренты к этому моменту уже войдут в сезон – «Краснодар» и «Зенит» сыграют в плей-офф Лиги Европы.