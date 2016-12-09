Гвардиола: «Если бы я мог, то играл бы с 11 полузащитниками»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал обвинение Яя Туре в вождении в нетрезвом виде и рассказал о своей любви к полузащитникам.

«Я говорил с ним на эту тему. Он все объяснил. Я ему доверяю. Чтобы ни случилось, я принимаю решения на основании того, что вижу на поле.

Перед игрой с «Кристал Пэлас» я говорил, что он часть команды, потому что хорошо тренируется.

Он готов играть. Я люблю полузащитников. Если бы я мог, я бы играл с 11 полузащитниками. Туре – один из них. Так что дождемся результатов этого дела, а там будет видно», – сказал Гвардиола.

На прошлой неделе нетрезвый Туре был остановлен полицией и во вторник предстанет перед судом.