Лига Европы. «Рома» и «Астра» разошлись миром и сыграют в 1/16 финала

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Рома» и «Астра» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.
В другой встрече группы «Виктория» обыграла «Аустрию».
Таким образом, в этом квартете первое место заняла «Рома», второе – «Астра».
Лига Европы. Групповой этап. Группа E. 6-й тур
Астра (Румыния) – Рома (Италия) – 0:0
Виктория (Чехия) – Аустрия (Австрия) – 3:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Хольцхаузер, 19 (с пенальти); 0:2 – Ротпюллер, 40; 1:2 – Хорава, 44; 2:2 – Дурис, 72; 3:2 – Дурис, 84.
Источник: Бомбардир.ру