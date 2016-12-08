Лига Европы. «Рома» и «Астра» разошлись миром и сыграют в 1/16 финала

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Рома» и «Астра» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.

В другой встрече группы «Виктория» обыграла «Аустрию».

Таким образом, в этом квартете первое место заняла «Рома», второе – «Астра».

Лига Европы. Групповой этап. Группа E. 6-й тур

Астра (Румыния) – Рома (Италия) – 0:0

Виктория (Чехия) – Аустрия (Австрия) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Хольцхаузер, 19 (с пенальти); 0:2 – Ротпюллер, 40; 1:2 – Хорава, 44; 2:2 – Дурис, 72; 3:2 – Дурис, 84.

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