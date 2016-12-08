Лига Европы. «Шахтер» одержал шестую победу, «Гент» вырвал путевку в плей-офф

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Шахтер» со счетом 4:2 обыграл «Брагу». На дубли Сергея Кривцова и Тайсона португальцы ответили только точными ударами Николы Стоильковича и Николы Вукчевича.

В другой встрече группы «Гент» на последних минутах забил победный гол «Коньяспору».

Таким образом, «Шахтер» завершил групповой этап с шестью победами, а «Гент» благодаря победе над турками обошел «Брагу и стал вторым.

Лига Европы. Групповой этап. Группа H. 6-й тур

Брага (Португалия) – Шахтер (Украина) – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Кривцов, 22; 0:2 – Тайсон, 39; 1:2 – Стоилькович, 43; 1:3 – Кривцов, 62; 1:4 – Тайсон, 66; 2:4 – Вукчевич, 89.

Коньяспор (Турция) – Гент (Бельгия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кулибали, 90.

Календарь Лиги Европы

Таблицы групп Лиги Европы