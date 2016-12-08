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    Витсель: «Зенит» все равно играет лучше «Спартака»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о первой части чемпионата России. По словам футболиста, отставание питерского клуба от «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ некритично.

    – Что скажете о первой части сезона?

    – Считаю, все складывается для «Зенита» неплохо. На перерыв уходим на хороших позициях. Думаю, зимой будет время, чтобы окончательно усвоить то, чего добивается от нас Мирча Луческу. А пять очков отставания от «Спартака» – некритично.

    – Хотите сказать, подобный гандикап отыгрывается?

    – Это вполне реально. Было же, что ЦСКА отставал от лидера на 10 очков, а в итоге финишировал первым. Так что нет ничего невозможного.

    – В этом сезоне уровень футбола «Спартака» вырос, не так ли?

    – Мы все равно играем лучше. Возможно, где-то допускали ошибки, из-за чего недосчитались очков. Как, например, в Ростове. Но и там контролировали ход матча, создавали моменты. Возможно, ближе к зиме «Спартак» просто оказался свежее нас, потому что не участвует в еврокубках и мог сосредоточиться на чемпионате.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 17:25
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 декабря 2016, 10:02

      эм...покажите ему таблицу.

      "зенит все равно лучше спартака" - звучит как слова обиженного..такой смешной :)
      газовики - слейте его в Сассуоло

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 9 декабря 2016, 09:25

      Пудель явно к Спартаку не ровно дышет.

      0
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      Рейтинг: +1211

      inzek 9 декабря 2016, 08:21

      зазнались "газовые герои"! пора их спустить с небес на землю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      sour12 9 декабря 2016, 06:13

      в зените собраны хорошие игроки, но вратаря надо менять срочно, все уже в европе знают, что надо просто издали бить и один из пяти да залетит....

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 декабря 2016, 21:50

      Школу не заканчивал, поэтому в турнирной таблице как в таблице Менделеева, ничего пуделю не понятно.

      3
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      Рейтинг: -16

      мыцык 8 декабря 2016, 21:04

      Помните Артемона из " Золотого ключика"? Достал сука своим нытьём.

      0
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      Рейтинг: +6

      Distemp 8 декабря 2016, 20:16

      Вот они жиром бесятся!))))

      3
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      Рейтинг: +1009

      Krics 8 декабря 2016, 20:10

      Кто сильнее боксер или каратист, пудель вроде взрослый , а мозгов нет.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 8 декабря 2016, 19:52

      Ты только на Арену приезжай там вот увидим вашу игру

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 8 декабря 2016, 19:29

      Лучше они играют... Смешно...

      2
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