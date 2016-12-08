ЦСКА собирается вернуть Ткачева из аренды

Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев, выступающий за «Крыльев Советов» на правах аренды, может вернуться в армейский клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает источник, в возвращении хавбека заинтересован Виктор Гончаренко, которого в ближайшие дни должны представить в качестве нового главного тренера ЦСКА.

«Пока ничего конкретного мне никто не говорил. Понятно только то, что у меня в контракте был пункт о том, что зимой я могу досрочно вернуться из аренды. В связи с тем, какая ситуация сейчас сложилась в ЦСКА, вероятность такого развития событий высока. Думаю, после последней игры в году – против «Тоттенхэма» – армейцы будут решать, нужен я им в ближайшее время или нет. В целом я считаю, что все ребята, которых ЦСКА отдавал в аренду, с большой долей вероятности зимой вернутся в клуб. Все-таки в последнее время и Слуцкий, и игроки команды говорили о кадровых проблемах – не хватает футболистов, коротка скамейка. Поэтому я оцениваю вероятность своего возвращения как достаточно высокую», – сказал Ткачев.