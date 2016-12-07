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    Филипенко: «Гончаренко посадил нас всех в раздевалке и начал кидать в игроков лед»

    Защитник «Маккаби» Тель-Авив Егор Филипенко поделился воспоминаниями о совместной работе с нынешним главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко. Специалист возглавлял БАТЭ, за который ранее выступал футболист.

    «Был случай, весьма неожиданный. У команды был плохой отрезок. Мы постоянно теряли очки. И вот очередной матч. Прямо перед выходом на поле Виктор Михайлович посадил нас всех в раздевалке и начал кидать в нас лед. Чуть выше игроков. Кому-то прилетело рикошетом от стены.

    Вместе с тем у него была пламенная речь. Он требовал, чтобы мы взяли себя в руки, чтобы вышли и порвали соперника. Никто представить не мог, что в раздевалке такое возможно. Как сыграли? Победили на своем поле. Не помню кого. Кажется, это был последний или предпоследний год работы Гончаренко с БАТЭ», – заявил Филипенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.12.2016 15:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +82

      Mi6 8 декабря 2016, 21:10

      Не тряпкослуц, уже хорошо

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 декабря 2016, 20:31

      ..а победителей не судят..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 декабря 2016, 20:31

      Самое главное что победили..

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 декабря 2016, 20:30

      Короче,умеет встряхнуть команду не хуже Карпина..

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 7 декабря 2016, 19:29

      Не гляди,что мелкий мужичонка! В нём навозу хватает! Может,он и Слуцкому в Антарктиду велел свалить?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 декабря 2016, 18:55

      Пусть попробует в ЦСКА что нибудь подобное учудить.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 декабря 2016, 16:47

      посмотрел бы Филипенко, что происходит в раздевалке омского "ГазМяса", не жаловался бы .....

      4
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