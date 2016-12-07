Слуцкий: «Будет непросто поставить восклицательный знак в Лондоне»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признался, что поставить восклицательный знак в своем последнем матче с армейцами будет сложно.

«Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом деле, которым занимаешься, тем более так долго. Но прекрасно понимаю, что сделать это будет непросто. «Тоттенхэм» – сильная команда с хорошим подбором игроков, способных показывать разнообразный футбол», – сказал Слуцкий.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – ЦСКА состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.