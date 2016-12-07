Ребров: «Игра «Бешикташа» сломалась после первого удаления»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров рассказал, за счет чего его команде удалось разгромить турецкий «Бешикташ» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Хотел бы высказать слова признательности тренеру «Бешикташа»: его команда сегодня не заслуживала такого поражения. Но произошло то, что произошло. Мы дисциплинированно сыграли как в обороне, так и атаке, удачно выходили в контратаки. Говорю сейчас о первом тайме, потому что о второй половине встречи, думаю, вообще нет смысла что-то говорить.

Наши ребята выполняли на поле то, что мы от них требовали. За счет наших действий в первом тайме мы сумели забить несколько мячей, имели преимущество при игре на контратаках, которое и хорошо использовали. Еще до удаления.

Этот матч был с горчинкой, ведь он ничего для нас не решал. Перед поединком сказал ребятам, что сегодня мы должны сыграть за свою честь, за честь киевского «Динамо». Да, в этой Лиге чемпионов мы набрали не так много очков, как всем нам хотелось бы, но мы проигрывали только за счет недостатка своей концентрации в тех или иных эпизодах или отрезках матчей. А моменты мы создавали.

Сегодня же нам удалось показать, что у нас есть команда. Говорил ребятам перед матчем: должны сыграть так, чтобы показать, что у нашей команды есть будущее. Сегодня был хороший матч, но игра до первого удаления, и после него – это совсем разные вещи. Все дело в том, что футболисты «Бешикташа» восприняли первое удаление как очень сильный удар, и после этого их игра сломалась», – сказал Ребров.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бешикташ» закончился со счетом 6:0. Киевляне завершили турнир на последнем месте в группе В.