Слуцкий запланировал посещение Антарктиды

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который покинет свой пост после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», отправится в путешествие в Антарктиду.

Отмечается, что поездка на Южный полюс входила в планы специалиста еще до принятия решения об уходе из стана армейцев. Вместе со Слуцким на Антарктиду должен отправиться начальник селекционного отдела красно-синих Олег Яровинский.

Матч против «Тоттенхэма» состоится 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.