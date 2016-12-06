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    Томаров может сменить Гончаренко на посту главного тренера «Уфы»

    Тренер «Уфы» Сергей Томаров может возглавить команду в случае ухода Виктора Гончаренко. Ранее появилась информация, что белорусский специалист покинет уфимцев в ближайшее время.

    Ожидается, что Гончаренко возглавит ЦСКА, главный тренер которого – Леонид Слуцкий – с большой долей вероятности оставит свой пост 7 декабря после игры шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2016 15:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 декабря 2016, 16:20

      Ага,победит,гипотетически,ЦСКА Тоттенхэма со счётом 4:0 и на утро по ТВ начнётся вакханалия,которая закончится слезами умиления Мутко и уличным шествием с одинаковыми плакатами: "Веди нас, Маугли!"

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > yorgenbarenz 6 декабря 2016, 17:37

      О чём написал? Разговор идёт о смене тренера в ЦСКА.

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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz > vladimir-7 6 декабря 2016, 21:28

      А я о чём написал?Любитель минусить мне.Разжёвываю:Если 4:0 ЦСКА победит,то Слуцкера не отпустят.

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