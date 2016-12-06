Томаров может сменить Гончаренко на посту главного тренера «Уфы»

Тренер «Уфы» Сергей Томаров может возглавить команду в случае ухода Виктора Гончаренко. Ранее появилась информация, что белорусский специалист покинет уфимцев в ближайшее время.

Ожидается, что Гончаренко возглавит ЦСКА, главный тренер которого – Леонид Слуцкий – с большой долей вероятности оставит свой пост 7 декабря после игры шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».