Томаров может сменить Гончаренко на посту главного тренера «Уфы»

Ага,победит,гипотетически,ЦСКА Тоттенхэма со счётом 4:0 и на утро по ТВ начнётся вакханалия,которая закончится слезами умиления Мутко и уличным шествием с одинаковыми плакатами: "Веди нас, Маугли!"
Тренер «Уфы» Сергей Томаров может возглавить команду в случае ухода Виктора Гончаренко. Ранее появилась информация, что белорусский специалист покинет уфимцев в ближайшее время.
Ожидается, что Гончаренко возглавит ЦСКА, главный тренер которого – Леонид Слуцкий – с большой долей вероятности оставит свой пост 7 декабря после игры шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».