Щербаченко: «Семин устраняет болевые точки «Локомотива», одной из которых является Самедов»

Экс-главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко подчеркнул, что возможный уход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива», о котором в последнее время все чаще упоминают СМИ, пойдет железнодорожникам на пользу. По мнению специалиста, рулевой красно-зеленых Юрий Семин пытается найти и устранить болевые точки команды.

«Я считаю, «Локомотив» на правильном пути. Железнодорожники достойно провели последние матчи, победили в них справедливо и по делу. Семин находит болевые точки команды и пытается их устранить. Какие именно? В частности, как сейчас показывает практика, это Самедов. С ним были постоянные скандалы, был постоянный конфликт в команде. Трудно оценивать со стороны, но я примерно понимаю ситуацию как тренер. Есть игроки, которые выражают свое недовольство, и Юрий Павлович имел право поступить так, как поступил. Мы видим, что без Самедова красно-зеленые заиграли несколько по-другому. «Локомотив» немножко, как это говорят, перезагрузился», – сказал Щербаченко.