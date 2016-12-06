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  • Щербаченко: «Семин устраняет болевые точки «Локомотива», одной из которых является Самедов»

Щербаченко: «Семин устраняет болевые точки «Локомотива», одной из которых является Самедов»

6 декабря 2016, 12:18
21

Экс-главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко подчеркнул, что возможный уход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива», о котором в последнее время все чаще упоминают СМИ, пойдет железнодорожникам на пользу. По мнению специалиста, рулевой красно-зеленых Юрий Семин пытается найти и устранить болевые точки команды.

«Я считаю, «Локомотив» на правильном пути. Железнодорожники достойно провели последние матчи, победили в них справедливо и по делу. Семин находит болевые точки команды и пытается их устранить. Какие именно? В частности, как сейчас показывает практика, это Самедов. С ним были постоянные скандалы, был постоянный конфликт в команде. Трудно оценивать со стороны, но я примерно понимаю ситуацию как тренер. Есть игроки, которые выражают свое недовольство, и Юрий Павлович имел право поступить так, как поступил. Мы видим, что без Самедова красно-зеленые заиграли несколько по-другому. «Локомотив» немножко, как это говорят, перезагрузился», – сказал Щербаченко.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Семин Юрий Щербаченко Федор
Комментарии (21)
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momwig_
1481016932
Ох, словоблуды... )))) Семин просто в истерике бьется по поводу ухода Самедова. Болевые точки он устраняет )))
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Joko21
1481018010
Как говорится не заменимых игроков нет
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footballforeverNN
1481018762
я давно говорил что самедов баласт
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ViktorMG
1481018930
Я бы сравнил уход Самедова из Локо с уходом Тихонова из Спартака. Что потом стало со Спартаком ?
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Santi-LokoMashina
1481019468
Вот я например за Локо болею с 2000 года...и из всех уходов, для меня был грустным только уход Измайлова , Игнашевича, Биллелетдинова, Ивановича!!! Остальные игроки заменимы...Самедов? а кто реально помнит как он уходил из Спартака, всем давно известно характер у него ррр какой, поэтому так и вышло, не отрицаю игрок хороший, много пользы принес команде, спасибо ему за это....Но мы и помним матчи, где он был как палено, его все вокруг не долюбливали, он просто играл когда хотел!!! Так что,пусть идет!!!)
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Александ1982
1481021813
нравиться политика Локомотива, скупали из Спартака всех с криком у нас лучше, а как только игрок тренеру не так сказал пинок под зад
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Nesterenko
1481025085
Удачи Локо весной! Если Самедов решил уйти - пусть валит. Есть Игнатьев на его позицию. Конечно Самедов сильный игрок, но если не нашелся общий язык с Семиным, то тут либо надо скрипя зубами доказывать на тренировке, либо уходить.
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LokoGoGo
1481032457
Отправьте куда-нибудь в восьмую лигу Хенти и Шкулетича, хоть там прокачаются
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vladimir-7
1481035620
Не болевые точки Локомотива, а свои.
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