Ребров принял извинения Рыжикова

Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, что не держит зла на вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова. Напомним, футболисты столкнулись друг с другом в концовке матча 17-го тура чемпионата России.

«Ничего страшного в этом моменте не было, все хотели победить! Да и не такой человек Рыжиков, чтобы делать какие-то подлянки или гадости в жизни или на футбольном поле. Пример для многих — Сергей Рыжиков. А я очень рад, что вокруг меня играют настоящие мужики», — сообщил Ребров.