Ребров принял извинения Рыжикова

А если-бы ты врезал бы Теме в челюсть и забил гол ты бы всю жизнь радовался и совесть тебя бы не мучала Ну и дерьмо-же ты
Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, что не держит зла на вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова. Напомним, футболисты столкнулись друг с другом в концовке матча 17-го тура чемпионата России.
«Ничего страшного в этом моменте не было, все хотели победить! Да и не такой человек Рыжиков, чтобы делать какие-то подлянки или гадости в жизни или на футбольном поле. Пример для многих — Сергей Рыжиков. А я очень рад, что вокруг меня играют настоящие мужики», — сообщил Ребров.