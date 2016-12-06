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    Ребров принял извинения Рыжикова

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, что не держит зла на вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова. Напомним, футболисты столкнулись друг с другом в концовке матча 17-го тура чемпионата России.

    «Ничего страшного в этом моменте не было, все хотели победить! Да и не такой человек Рыжиков, чтобы делать какие-то подлянки или гадости в жизни или на футбольном поле. Пример для многих — Сергей Рыжиков. А я очень рад, что вокруг меня играют настоящие мужики», — сообщил Ребров.

    Источник: Facebook.com

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    06.12.2016 08:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      лёвчик 6 декабря 2016, 13:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А если-бы ты врезал бы Теме в челюсть и забил гол ты бы всю жизнь радовался и совесть тебя бы не мучала Ну и дерьмо-же ты

      -4
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      Рейтинг: +9

      лёвчик 6 декабря 2016, 13:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты не футболист. Ты чмо в воротах

      -7
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      Рейтинг: +9

      лёвчик 6 декабря 2016, 13:51

      А вообще-то это ПОДЛОСТЬ

      -3
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 6 декабря 2016, 11:27

      Молодцы оба, один извинился другой повел себя как нормальный мужик, не начал пенится

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 6 декабря 2016, 09:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я тоже считал Рыжикова порядочным до матча со Спартаком в прошлом сезоне, когда он в наглую тупо сшиб Промеса , чтобы тот не выбежал на пустые ворота...

      -4
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      Рейтинг: +319

      Beim > АртурZaСМ 6 декабря 2016, 11:34

      Там рефлекс сработал на промесе, это от большого желания победить, эмоции перекрывают разум. Так что подлым его не считаю, а подлость это уже когда сам не можешь, но и другим на солить пытаешься

      1
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