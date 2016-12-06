Санчес и Озил продлят контракты с «Арсеналом», если будут зарабатывать на уровне с Погба

Руководство «Арсенала» продолжает вести переговоры с полузащитником Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом о продлении контрактов. По информации источника, оба игрока хотят зарабатывать в неделю столько же, сколько хавбек Поль Погба в «Манчестер Юнайтед». Речь идет о 290 тысячах долларов.

Напомним, трудовые соглашения Озила и Санчеса с «Арсеналом» рассчитаны до конца июня 2018 года. В нынешнем сезоне немец провел за «канониров» в АПЛ 13 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. На счету чилийца – 14 игр, 11 забитых мячей и три ассиста.