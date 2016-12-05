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    Каррера заявил, что в первой части РФПЛ «Спартак» играл с сердцем и душой и командой можно гордиться

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали волевую победу над «Рубином» (2:1). Отметим, что по итогам первой части чемпионата России московский клуб уходит на перерыв в ранге единоличного лидера, имея пятиочковый отрыв от идущего вторым «Зенита».

    – Насколько важно то, что «Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате? Можно сказать, что команда сделала выводы после Самары?

    – Думаю, ребята провели отличный «получемпионат». Они всегда играли с сердцем и с душой. И сегодня доказали это. Иногда получается сделать то, что хочешь, иногда – нет. Несмотря на это, можно гордиться командой. С самого начала чемпионата она первая. У нас пять очков отрыва, и можно только поздравлять эту команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2016 22:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 6 декабря 2016, 00:48

      согласен с Массимо на все 100

      3
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      Рейтинг: +26

      pntrz 5 декабря 2016, 23:31

      Факт, есть факт

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 5 декабря 2016, 23:22

      Мне понравилось как Рыжиков столкнулся с Ребровым. Корректно и по-людски. Рыжикову - уважение. А фанаты которые в него весь матч снежки кидали - скоты!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      miklos 5 декабря 2016, 23:19

      спасибо, Тренер.

      5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 декабря 2016, 23:15

      Жаль,но стоит признать:по делу в лидерах!Молодцы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +101254

      zigbert 5 декабря 2016, 23:07

      Прекрасные слова Карреры, как тренера и как человека! С победой всех болельщиков Спартака.

      7
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 5 декабря 2016, 22:48

      Лично я уверен, что Спартак весной будет играть лучше, чем сейчас. Даже если не будет усиления. Потому что Зе Луиш вернется, а он, как уже все поняли, - очень сильный игрок. А вот Зенит вряд ли усилит игру - наш румын вашему Каррере очень сильно уступает во всем. Так что ваше золото более, чем реально, и, если все так и будет, как я думаю, то оно будет полностью заслуженным.

      12
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Вомбат 5 декабря 2016, 23:19

      Всегда рад адекватным соперникам! Насчёт румына— зря, он всё всем давно доказал. Борьба впереди, хотя фора у нас отличная!

      3
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      Рейтинг: +1150

      MDAR > Вомбат 6 декабря 2016, 00:07

      Если эти слова от души, то могу сказать только одно: концовка чемпионата будет гореть. Главное, чтобы не вмешивались из вне. А на счет Луческу, то он и его команды заслуживают только уважения. Но очень расчитываю, что все будет в нашу пользу, без "вне".

      1
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 5 декабря 2016, 22:46

      Прекрасная игра, отличный соперник. Дай бог успехов этой команде - но без достойных соперников больших успехов не будет .
      Болельщик З.

      8
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 декабря 2016, 22:33

      уважение и удачи тебе Массимо Каррера, будем верить в тебя

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Александ1982 5 декабря 2016, 23:02

      С новым идолом вас!

      2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 декабря 2016, 22:32

      Спасибо, тренер!

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