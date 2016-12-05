РФПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Рубином», «Арсенал» обыграл «Анжи»

В матче 17-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» – 2:1. Решающий гол на свой счет записал Денис Глушаков. Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.

Таким образом, московский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков. «Рубин» же имеет в активе 23 балла и располагается на девятом месте.

В другой встрече игрового дня тульский «Арсенал» благодаря голу Максима Беляева дома одолел «Анжи» со счетом 1:0.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жонатас, 38; 1:1 – Промес, 43; 2:1 – Глушаков, 74.

Спартак: Ребров, Макеев, Кутепов, Таски (Маурисио, 63), Ещенко, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Зуев (Мельгарехо, 61), Промес, Попов (Тимофеев, 82).

Рубин: Рыжиков, Бауэр (Девич, 83), Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жемалетдинов, Рочина, Жонатас.

Предупреждения: Промес, 45+1; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 81 – Набиуллин, 6; Цакташ, 65.

Удаления: Промес, 76 – Набиуллин, 71.

Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Беляев, 70.

Арсенал: Левашов, Ершов, Хагуш, Беляев, Бурмистров (Власов, 89), Стеклов (Шешуков, 90+2), Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Берхамов, Максимов (Аппаев, 78).

Анжи: Беленов, Тигиев (Газимагомедов, 79), Гасанов, Шандао, Гаджибеков, Маевский, Эбесилио (Щербак, 88), Георгиевский, Иличевич (Бериша, 61), Будковский, Боли.

Предупреждения: Берхамов, 34; Левашов, 90+3 – Эбесилио, 43.

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