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РФПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Рубином», «Арсенал» обыграл «Анжи»

5 декабря 2016, 21:27
42

В матче 17-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» – 2:1. Решающий гол на свой счет записал Денис Глушаков. Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.

Таким образом, московский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков. «Рубин» же имеет в активе 23 балла и располагается на девятом месте.

В другой встрече игрового дня тульский «Арсенал» благодаря голу Максима Беляева дома одолел «Анжи» со счетом 1:0.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жонатас, 38; 1:1 – Промес, 43; 2:1 – Глушаков, 74.

Спартак: Ребров, Макеев, Кутепов, Таски (Маурисио, 63), Ещенко, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Зуев (Мельгарехо, 61), Промес, Попов (Тимофеев, 82).

Рубин: Рыжиков, Бауэр (Девич, 83), Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жемалетдинов, Рочина, Жонатас.

Предупреждения: Промес, 45+1; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 81 – Набиуллин, 6; Цакташ, 65.

Удаления: Промес, 76 – Набиуллин, 71.

Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Беляев, 70.

Арсенал: Левашов, Ершов, Хагуш, Беляев, Бурмистров (Власов, 89), Стеклов (Шешуков, 90+2), Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Берхамов, Максимов (Аппаев, 78).

Анжи: Беленов, Тигиев (Газимагомедов, 79), Гасанов, Шандао, Гаджибеков, Маевский, Эбесилио (Щербак, 88), Георгиевский, Иличевич (Бериша, 61), Будковский, Боли.

Предупреждения: Берхамов, 34; Левашов, 90+3 – Эбесилио, 43.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Арсенал Анжи
Комментарии (42)
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трениришко
1480962583
Спартак с победой, а всем недовольным которые тут будут писать - сосите хуй пидарасы
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Fancyfall
1480962590
огонь! с победой!
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ttter
1480962630
С Победой братья и сёстры!!!!
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Krics
1480962689
Красивый футбол, спасибо.Обе комады молодцы. Красно-белые вперед.
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VVM1964
1480962743
СПАРТАК МОЛОДЦЫ !!! ВОЛЕВАЯ , ОЧЕНЬ ТРУДНАЯ И ТАКАЯ НУЖНАЯ ПОБЕДА . ВСЕХ С ПОБЕДОЙ !!! НА ПЕРЕРЫВ УХОДИМ С ОТРЫВОМ В 5 . p.s. НУЖНО СРОЧНО УСИЛИВАТЬСЯ - СКАМЕЙКИ НЕ ХВАТАЕТ . В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОЧЕНЬ ВОЛНИТЕЛЬНО ЗА ОБОРОНУ .
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oyabun
1480962977
Спартак, с победой! Промес с возвращением!! И хочется отметить несколько моментов: 1. Это первая волевая победа Спартака за очень долгий период 2. Команда играла с огромным желанием и самоотдачей и тем самым реабилитировалась за предыдущее поражение. Спасибо всем игрокам. Вы заслужили свой отдых!
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MaxSpartakM
1480963024
Спасибо КБ за игру, молодцы, 5 очков от зеньки , хорошо, но хороший нап нужен
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Пастырь
1480963366
Игра держала в напряжении до последней минуты. Рубин прижал, когда составы уравнялись, но СПАРТАК сегодня был лучше. Очень понравилась самоотдача и эмоции игроков. Спасибо команде за игру!!!!!!
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Zeff
1480963566
Спартак - дряхлая команда, с дырявой обороной. Весной развалится.
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Zeff
1480964173
И опять безобразное проспартаковское судейство.
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