Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гончаренко хочет вернуть Васина в ЦСКА уже зимой

5 декабря 2016, 18:20
14

Защитник ЦСКА Виктор Васин, выступающий на правах аренды в «Уфе», может уже зимой вернуться в армейский клуб. Такое условие руководству красно-синих выдвинул главный тренер уфимцев Виктор Гончаренко, который может возглавить москвичей в ближайшее время. Напомним, по договору 28-летний игрок отдан в аренду на весь текущий сезон.

«Одним из условий, которые выдвинул Гончаренко в переговорах с ЦСКА, стало немедленное возвращение из аренды защитника Виктора Васина, которого он видит основным игроком», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий 7 декабря покинет свой пост, а ему на смену придет Гончаренко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Васин Виктор Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gullit 76
1480951789
Писец,это кто якобы на переговорах якобы с Гончаренко якобы был?Бомбардир любые сплетни суёт.
Ответить
APchelov
1480952024
Не успел прийти, а уже... Короче, Васина из аренды назад в ЦСКА. А Слуцкого куда? В аренду в Уфу?
Ответить
Чермындыр
1480952072
Нормальный тренер бы сделал это еще года три назад. Из-за паталогического нежелания Губошлепа работать с молодежью имеем кризис омоложения в ЦСКА и 4-хлетний обсер в ЛЧ
Ответить
Фан666
1480952342
Ну более-менее сможет заменить Березуцких
Ответить
KorolShut
1480954398
Да гдеж вы эти утки берете то, не надоело???
Ответить
84aivengo
1480956588
а в нападение кого ?
Ответить
Mi6
1480959829
Решительно так
Ответить
Ral13
1480960023
Ожидаемо.Ведь тренер знает своего игрока и его возможности не понаслышке.Более того, он может ещё кое-кого взять с собой.Как известно, новая метла и метёт по новому(в хорошем смысле этого выражения).Ведь всяко он видит команду по своему, и изменения неизбежны.А похоже, Гончаренко своих слов на ветер не бросает и перед командой ставит реальные задачи. Когда начал работать в Уфе, в одном из интервью он сказал, что 8 место до зимних каникул для Уфы вполне реально.А Уфа как раз на 8ой строчке.(если только Рубин не выиграет у Спартака).
Ответить
Бриг
1480967867
Ну и правильно. Это одна из главных ошибок Слуцкого.
Ответить
арейская
1480987442
Короче, всё уже решил источник ТАСС, и Слуцкого уволил, и Гончаренко назначил, а теперь помогает ему и с подбором кадров...
Ответить
Главные новости
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
2
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
3
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
11
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Все новости
Все новости
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+