Гончаренко хочет вернуть Васина в ЦСКА уже зимой

Защитник ЦСКА Виктор Васин, выступающий на правах аренды в «Уфе», может уже зимой вернуться в армейский клуб. Такое условие руководству красно-синих выдвинул главный тренер уфимцев Виктор Гончаренко, который может возглавить москвичей в ближайшее время. Напомним, по договору 28-летний игрок отдан в аренду на весь текущий сезон.

«Одним из условий, которые выдвинул Гончаренко в переговорах с ЦСКА, стало немедленное возвращение из аренды защитника Виктора Васина, которого он видит основным игроком», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий 7 декабря покинет свой пост, а ему на смену придет Гончаренко.