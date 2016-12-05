Матч «Тоттенхэм» – ЦСКА обслужит бригада во главе с Риццоли

Определились арбитры, которые будут работать на играх шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встречу в Лондоне между «Тоттенхэмом» и ЦСКА обслужит итальянская судейская бригада во главе с Николой Риццоли.

В качестве помощников заявлены Эленито Ди Либераторе и Риккардо Ди Фьоре (линейные арбитры), а также Лука Банти и Массимилиано Иррати (судьи за воротами). Четвертый арбитр – Алессандро Джаллатини.

Матч состоится в среду, 7 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени. В случае победы армейцы получат право выступать в плей-офф Лиги Европы следующей весной.