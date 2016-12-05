В «ПСЖ» недовольны работой Эмери

Работа главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери вызывает вопросы у руководства клуба. Связано это с несколькими причинами, сообщает Le Parisien. В первую очередь – с результатами команды в текущем чемпионате. В матче 16-го тура Лиги 1 «ПСЖ» с «Монпелье» (0:3) подопечные Эмери потерпели разгромное поражение в чемпионате Франции впервые с 2011 года.

Еще одна претензия от владельцев клуба – снижение популярности «ПСЖ» во Франции, что сказывается на посещаемости домашних матчей. Это связано не с самой зрелищной игрой команды под управлением Эмери.