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В «ПСЖ» недовольны работой Эмери

5 декабря 2016, 11:44
15

Работа главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери вызывает вопросы у руководства клуба. Связано это с несколькими причинами, сообщает Le Parisien. В первую очередь – с результатами команды в текущем чемпионате. В матче 16-го тура Лиги 1 «ПСЖ» с «Монпелье» (0:3) подопечные Эмери потерпели разгромное поражение в чемпионате Франции впервые с 2011 года.

Еще одна претензия от владельцев клуба – снижение популярности «ПСЖ» во Франции, что сказывается на посещаемости домашних матчей. Это связано не с самой зрелищной игрой команды под управлением Эмери.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Эмери Унаи
Комментарии (15)
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Bobafett
1480931199
как по француcки тренеришко?)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1480931459
Ему надо было в Севильи оставаться
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LokoGoGo
1480931912
Дайте время ему
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Фан666
1480931984
ПСЖ уже сто лет кроме чемпионата Франции ничего не выигрывало и особо не добивалось, а всё чего-то хотят прямо здесь и сейчас и немедленно
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Lev Aleks
1480932517
а вы думали сразу результаты попрут...такого не бывает)
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Сергей Свояк
1480933167
"Тренеришка" )))
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allkeeper
1480934762
Всё когда-то проходит. Вот и проходит время гегемонии ПСЖ во Франции
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K1slo
1480935003
Тренеришка
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iuda
1480946047
Без Ибрагима нет калыма
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Shaitan.
1480946342
Зачем они увольняли Блана не понятно.. Отличный тренер же и результаты не плохие были..
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