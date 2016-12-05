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    «Урал» подтвердил переход Жукова в «Кайрат»

    Футбольный клуб «Урал» официально подтвердил переход полузащитника Георгия Жукова в «Кайрат». Руководство клуба из Екатеринбурга пожелало футболисту успехов в новой команде.

    «Георгий Жуков покинул «Урал». Права на полузащитника выкупил казахстанский «Кайрат». За главную команду «Урала» он сыграл пять матчей, результативными действиями в которых не отметился. Желаем Георгию успешного продолжения игровой карьеры!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Напомним, клуб решил расстаться с футболистом из-за конфликта, который произошел из-за реакции футболиста на критику со стороны тренерского штаба команды.

    Источник: ФК «Урал»

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    05.12.2016 10:42
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