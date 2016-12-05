Ибрагимович не бил Коулмена по голове намеренно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал эпизод столкновения с защитником «Эвертона» Шеймуса Коулменом, которого он ударил ногой по голове.

«Один из комментаторов сказал, что я специально ударил кого-то по голове. Нет, это была обычная равная борьба, так случилось.

Поверьте, если я хочу ударить кого-то по голове, то знаю, как это сделать. Я могу ударить так, что человек потеряет сознание. Вот и все, что я могу сказать по этому эпизоду», – заявил Ибрагимович.

Матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1.