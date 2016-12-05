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    Ринат Билялетдинов: «Рубин» может воспользоваться спадом «Спартака»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов уверен, что спад, в который угодил под конец сезона «Спартак», может сыграть за казанскую команду в ближайшей встрече этих коллективов.

    «Интересно будет понаблюдать, как «Спартак» выйдет из состояния нокдауна после крупного поражения в Самаре. Если у команды наступил психологический и функциональный спад, то казанцы могут этим воспользоваться.

    Амбиции обновленного «Рубина» ясны – уйти на зимний перерыв на мажорной ноте, обыграв лидера чемпионата. Пока казанцам тяжело даются забитые мячи, но в обороне испанский специалист Хавьер Грасия постепенно наводит порядок. Поэтому много забитых голов, скорее всего, не будет. Тем более что в отсутствие Зе Луиша у «Спартака» нет ударного форварда. Денис Давыдов и Лоренцо Мельгарехо не проявляют себя должным образом», – считает Билялетдинов.

    Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    05.12.2016 06:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1477

      sir_Alex 5 декабря 2016, 16:00

      Лучше не надо!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 5 декабря 2016, 11:54

      игра рассудит

      1
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 5 декабря 2016, 08:27

      У Спартака нет спада, Крылья на подъеме ну и везение немного им помогло

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