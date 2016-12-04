Источник: Самедов подпишет со «Спартаком» контракт сроком на 2,5 года с годовым окладом в 1,8 миллиона

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов близок к переходу в «Спартак». По информации источника, 32-летний россиянин подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный на 2,5 года. Зарплата футболиста в новой команде составит около 1,8 миллиона евро. Отметим, что в стане железнодорожников игрок зарабатывает чуть больше 2 миллионов.

Напомним, ранее после разговора с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным полузащитник был переведен в молодежный состав. Кроме того, Самедов не попал в заявку команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0).