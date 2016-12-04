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  • Источник: Самедов подпишет со «Спартаком» контракт сроком на 2,5 года с годовым окладом в 1,8 миллиона

Источник: Самедов подпишет со «Спартаком» контракт сроком на 2,5 года с годовым окладом в 1,8 миллиона

4 декабря 2016, 19:46
15

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов близок к переходу в «Спартак». По информации источника, 32-летний россиянин подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный на 2,5 года. Зарплата футболиста в новой команде составит около 1,8 миллиона евро. Отметим, что в стане железнодорожников игрок зарабатывает чуть больше 2 миллионов.

Напомним, ранее после разговора с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным полузащитник был переведен в молодежный состав. Кроме того, Самедов не попал в заявку команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр
Комментарии (15)
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shurik45
1480870474
И зачем, тебе это Шурик????
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Борз-95
1480870726
Интересная история получается,он что,сам себе враг получать меньше?
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ДикийАлекс
1480871190
Возвращение "блудного" сына,воспитанник как никак.Всегда играет на своём уровне,без резких спадов.Спартаку необходима глубина состава,возможность варьировать его от случая к случаю.32 года-да возраст не самый юный,но в его карьере забавная метаморфоза,как с вином,чем старше тем ценнее и крепче становится.2-3 года он сможет быть полезным клубу,так что стоит взять,хуже не будет.
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akku
1480872092
Всё будет нормалёк. Удачи!
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Gullit 76
1480873027
помню как хосса проиграл с питсбургом финал кубка стэнли детройту и перешёл в детройт.в следующем году детройт проиграл кубок питсбургу и хосса перебрался в россию.
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Psih86
1480873325
Зарплаты наших мудоков кривоногих больше чем у достойный игроков в Европе,нас всегда будут драть как собак пока у нас столько получают,у нас менталитет такой...максимум на сколько играет хоть Самедов,хоть Дзюба итд так это на 1.8 мил.рублей не больше!!!
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Фан666
1480874879
А с Самедовым то Локомотив был в жопе, а без него вон выигрывать начал. Не нужен Самедов Спартаку да за такие деньги
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Beshanai_svin
1480879399
Зачем?
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Юрий Крутько
1480880329
Самедов,стабильно показывает хорошую игру,да и Каррера,наверно,знает зачем приглашает Александра...Усилит Спартак.
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mdu86
1480887569
Спартачи уже как за своего задницы рвут :)
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