Жуков перешел из «Урала» в «Кайрат»

Полузащитник «Урала» Георгий Жуков подписал контракт с «Кайратом». Об этом сообщил председатель наблюдательного совета клуба из Алматы Кайрат Боранбаев.

«Жуков Георгий подписал контракт с ФК «Кайрат» на три года с условием играть за Казахстан. Добро пожаловать», – заявил Боронбаев.

Напомним, что 22-летний хавбек перешел в «Урал» летом этого года из голландской «Роды». В нынешнем сезоне РФПЛ игрок провел четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.