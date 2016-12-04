Нобоа: «Для нас матч против ПСВ как финал»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа пообщался с журналистами после матча 17-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0). По словам футболиста, на результат повлияли неблагоприятные погодные условия.

«Очень тяжело играть, потому что поле скользкое. Холодно, неудобно делать передачи. Самое главное, что сегодня не проиграли, и теперь нам нужно смотреть дальше. Подходим к игре с ПСВ в хорошем настроении. Для нас этот матч как финал. Понимаем, что если не проиграем, то пробьемся в Лигу Европы», – приводит слова Нобоа 161.ru.