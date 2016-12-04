Дзагоев: «Рад, что Гассиев победил Лебедева»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев доволен тем, что Мурат Гассиев победил Дениса Лебедева в бою за звание чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.

«Сегодня я поддерживал своего земляка, но в то же время болел за красивый бой. Отличный поединок, мне очень сильно понравился, буря эмоций. Я не такой эксперт в боксе, но эмоции сумасшедшие. Очень рад, что Мурат победил.

Я знал, что Денис Лебедев болельщик ЦСКА, поэтому в какой-то степени поддерживал и его. На самом деле я был за классный бой, но больше я все-таки болел за своего земляка, ничего не мог поделать против родной крови», – сказал футболист.