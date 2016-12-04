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  • Франков: «Сейчас на повестке дня две натурализации — Марлоса и Исмаили»

Франков: «Сейчас на повестке дня две натурализации — Марлоса и Исмаили»

4 декабря 2016, 07:47
4

Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков высказался о возможной натурализации игроков «Шахтера» Марлоса и Исмаили.

«Раньше на кону стоял Тайсон, но его зачем-то перехватила сборная Бразилии. Продолжаю считать, что для нас это потеря, неиспользованная возможность. Тезис «зачем, у нас и без того неплохая конкуренция в команде» у меня не вызывает ничего, кроме глухого раздражения — это для пресс-конференции, а не для дела.

Сейчас на повестке дня две натурализации — Марлоса к концу года и Исмаили немного погодя, о Мораесе как-то не доводилось слышать в последнее время. Не займемся этим вопросом — снова займутся другие, и не обязательно благожелательные.

Легионеров принято активно обвинять в стяжательстве — дескать, что Марлос, что Исмаили в сборную Украины бесплатно не пойдут, им еще по миллиону минимум отслюнить придется в качестве подъемных.

Ну что тут скажешь? Во-первых, если дело обстоит так, то в воле ФФУ в любой момент прервать переговоры. Во-вторых, шахтеровские бразильцы — люди не бедные. В-третьих, в сборной как минимум получают премиальные, и я не слышал, что какой-то украинский футболист показательно от них отрекся, попросив потратить на детей, например! Чужих, разумеется.

Собственно, Шевченко формулирует достаточно четко и ответственно, с этим соглашаются все — пусть игрок сначала получит украинский паспорт, а потом я на общих основаниях изучу его потенциальную полезность для сборной», – заявил он.

Источник: Footboom
Украина. Премьер-Лига Шахтер Марлос Исмаили
Комментарии (4)
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КЭТиК
1480828847
Натурализация - неправильный путь развития футбола.
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red-white fox
1480829722
Бразильца Тайсона зачем-то перехватила сборная Бразилии. Наверное Бразилии надо было к себе позвать кого-то из украинцев.
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Михаил Шевченко
1480888414
Больше то проблем нет((
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Ailend
1480957733
Ну Марлос слышал, про натурализацию. Исмаили??? кря-кря.. Явно этому не бывать.
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