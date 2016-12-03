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    Данильянц: «Замены были нужны, чтобы силенок на ПСВ хватило»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 17-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Специалист объяснил сделанные в перерыве замены экономией сил в преддверии заключительной встречи группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

    «В перерыве призывали футболистов играть так, как в последние десять минут первого тайма, но в итоге большую часть второго тайма провели на своей половине. Соперник был очень мотивирован – по всей видимости, догонять «Спартак». И сыграл очень активно, очень здорово.

    Обе замены в перерыве – плановые, они нужны нам, чтобы силенок на матч с ПСВ хватило. Главным было сохранить двух нападающих и двух защитников, которые отыграли три дня назад по 90 минут. Учитывая, что происходило на поле, 0:0 – хороший результат. Думаю, все ребята держали в уме игру с ПСВ – старались, но на свой максимум вряд ли вышли», – сказал Данильянц.

    Добавим, что в матче против ПСВ «Ростов» может обеспечить себе попадание в плей-офф Лиги Европы. Игра состоится во вторник, 6 декабря.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 21:30
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 4 декабря 2016, 09:37

      Да зачем Зенит? В Голландии нужно удачно сыграть, а Зенит никуда не денется, Ростов еще его пощекочет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 декабря 2016, 21:35

      Удачи с псв! Должны победить!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Gullit 76 4 декабря 2016, 00:48

      и ничьи хватит))

      0
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