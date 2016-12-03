Фернандеш: «Любимая позиция на поле? Играть!»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал, что изменилось в московском клубе с приходом на пост главного тренера Юрия Семина, а также назвал свою любимую позицию на поле. Отметим, что в нынешнем сезоне португалец провел за железнодорожников в РФПЛ шесть матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

– Да, я набрал неплохую форму, но мне надо прибавлять еще. Вообще, для любого футболиста важно никогда не останавливаться на достигнутом, работать над собой, прогрессировать. Но я, безусловно, счастлив, что начал регулярно играть.

– Что изменилось с приходом в команду Юрия Семина?

– Немного изменился тренировочный процесс, подготовка к матчу, сами игры. Но это все – обычное дело. Главные изменения произошли в головах людей, в настроении футболистов. Тренер смог донести до нас, какой он видит игру команды и персонально игру каждого. А это уже половина успеха. Поэтому мы прибавляем от матча к матчу.

– При Семине ты стал на поле чувствовать себя свободнее в своих действиях?

– Да, но футбол – командная игра, и у каждого есть свои обязанности. Я, как и другие футболисты, в первую очередь должен думать о своих прямых обязанностях на поле, а не о каких-то индивидуальных действиях и успехах. Если каждый будет играть свою роль – мы победим.

– Тем не менее, твоя роль на поле изменилась…

– Сейчас больше играю в атаке, действую ближе к нападающему. Мне очень нравится моя позиция, я чувствую себя уверенно. Обострять игру, отдавать голевые и забивать самому – это мое.

– Это твоя любимая позиция?

– Любимая позиция – просто играть!