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    Бубнов: «Есть информация, что Гинер уже договорился с Гончаренко и планирует масштабную перезагрузку»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что матч 17-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уралом» (4:0) может стать последним в чемпионате России для Леонида Слуцкого в качестве главного тренера армейцев. По его словам, президент московского клуба Евгений Гинер уже договорился с Виктором Гончаренко, возглавляющим «Уфу», и планирует в команде перезагрузку.

    «Вполне вероятно, что этот матч станет последним для Слуцкого в чемпионате России. Есть информация, что Гинер уже договорился с Гончаренко и планирует масштабную перезагрузку. Думаю, что на решение Слуцкого повлияли результаты на чемпионате Европы, а также в РФПЛ и Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.12.2016 17:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 декабря 2016, 21:13

      больше всего бесит что все забыли что при Слуцком ЦСКА добился наилучших результатов в России а если брать во внимание с кем он это делал и что бюджет команды был наихудшим из лидеров чемпионата то задаешься вопросом Слуцкий плохой или болелы коней заржались именно заржались

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4095

      Kollljan 3 декабря 2016, 19:55

      Интересно, на каком московском базаре он раздобыл эту информацию?

      0
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 3 декабря 2016, 19:53

      Третье место после первого круга уже не катит...,по мне,с такой скамейкой в 3 запасных,это выше головы!

      5
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 3 декабря 2016, 19:45

      Быстрей бы!

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 3 декабря 2016, 18:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Но Бегемот не слушал,
      А только много кушал
      И очень много спал.
      Зарядку он не делал,
      Не прыгал и не бегал
      И очень толстым стал
      И очень неуклюжим.
      Никто с ним не играл!
      И никому не нужен
      Был толстый Бегемот.

      -5
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 3 декабря 2016, 18:36

      развод опять

      1
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      Рейтинг: +15

      Канстантин 3 декабря 2016, 18:35

      тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить!!!)))) Неужели Этот Праздник, наконец то наступит!!)))) Надоело смотреть, как он сопли жуёт, качаясь!)))) А команда яйца перекатывает в кармане!!!! Итак в Новый Год, с новыми Надеждами!!!!)))) Да здравствует ВМ Гончаренко!!! Да Здравствует ЦСКА!!!!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Канстантин 3 декабря 2016, 19:40

      Мне нравится Гончаренко! Но чем он лучше ЛВС? Гинер сам накосячил. Причём тут Слуцкий?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 3 декабря 2016, 18:21

      А говорят, что коней на переправе не меняют...

      1
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      Рейтинг: +15

      Канстантин > Ral13 3 декабря 2016, 18:37

      Меняют, если они ноги переломали!)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 3 декабря 2016, 17:53

      И что, вот после такой уверенной победы 4:0 над Уралом, ЦСКА будет убирать Слуцкого? И, кстати, в прошедшем туре тоже уверенно победили. Если так, то вы, кони, просто полные дебилы!

      9
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      Рейтинг: +15

      Канстантин > oyabun 3 декабря 2016, 18:38

      Не суй свой нос в чужой огород!!! пасись в своем!!! Мы тут сами разберемся!!!

      -2
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      Рейтинг: +33633

      oyabun > Канстантин 3 декабря 2016, 18:53

      Дружище, что плохого в том что я проявляю уважение, к человеку который этого достоин? Естественно я про Слуцкого. Да я может быть завидую вам. Ибо ни кто иной как именно Слуцкий приводил не раз вашу команду к Чемпионству. Мы же этого не можем добиться уже 15 лет, меняя непрерывно тренеров. Поэтому я просто стараюсь быть Объективным. Негоже плевать в колодец из которого пьешь.

      5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > oyabun 3 декабря 2016, 19:38

      Спасибо,правильно сказал..

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Канстантин 3 декабря 2016, 19:38

      Пойдёт чехарда тренеров..И снова вернётся ЛВС..

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > oyabun 3 декабря 2016, 20:55

      забирайте себе....

      1
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