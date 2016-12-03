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    Тошич: «Не верю, что Слуцкий уйдет из ЦСКА. Он еще будет долго работать здесь»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0) прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, ранее сообщалось, что российский специалист может покинуть занимаемую должность после встречи с «Тоттенхэмом» в рамках Лиги чемпионов, которая состоится 7 декабря.

    – Как в раздевалке отпраздновали гол Чалова?

    – Надо его поздравить с первым голом. Желаю ему еще много забитых мячей в футболке ЦСКА. Он уже долго находится в команде, стал игроком основного состава. Все ждали его голов.

    – Этот матч станет последним для Слуцкого в ЦСКА?

    – Я в это не верю. Мне кажется, он еще долго будет в ЦСКА. Надеюсь на это, – передает слова Тошича корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 16:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 декабря 2016, 19:45

      Когда в 2009 ЛВС пришёл в ЦСКА я был удивлён и рад!!! Вот и сейчас я радуюсь и удивляюсь! Слуцкий наш!!

      -1
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      Рейтинг: +1292

      каа 3 декабря 2016, 16:51

      Слуцкий в ЦСКА наелся ...смена обстановки ему необходима...Он и тебя с собой должен забрать ...если ты не одумаешься и играть не начнешь... Два последних года деградируешь...дорогу молодым...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 декабря 2016, 16:47

      Тоже не верю и надеюсь, что Слуцкий ещё долго будет тренером в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 3 декабря 2016, 16:47

      Большому кораблю, долгого плавания.

      0
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