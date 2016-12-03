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    Набиуллин: «Спартак» – лидер, дополнительный настрой на него не нужен»

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин накануне поединка 17-го тура РФПЛ со «Спартаком» отметил, что казанцам не потребуется дополнительная мотивация в игре с лидером чемпионата. Матч состоится в понедельник, 5 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Я думаю, минус 15 – чуть-чуть прохладно, но мы стараемся не обращать внимания, стараемся сконцентрироваться на игре. Готовимся, можно сказать, особенно. «Спартак» идет на первом месте, не нужен какой-нибудь дополнительный настрой. Это последний матч в этом году, мы постарается сыграть на максимуме», – сказал Набиуллин.

    Источник: ФК «Рубин»

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    03.12.2016 13:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 декабря 2016, 16:29

      Повторите успех Крыльев Советов и будете молодцы.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 декабря 2016, 13:29

      Спартака на всех хватит.

      -1
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