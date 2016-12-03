Озил, Хамес Родригес и Фалькао подозреваются в уходе от налогов

Сразу несколько популярных футболистов могут столкнуться с судебными разбирательствами. Полузащитники Месут Озил, Хамес Родригес и нападающий Радамель Фалькао подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Двое последних являются клиентами агента Жорже Мендеша, подозреваемого в разработке схемы аферы.

Утверждается, что в укрытии своих доходов от налогов в Европе участвует целая группа футболистов, имена которых могут быть обнародованы в ближайшее время, утверждает Deutsche Welle.