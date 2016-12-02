Самедов заявил, что пока что не может говорить о конфликте с Семиным

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал появившуюся информацию о конфликте с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным. Напомним, ранее сообщалось, что специалист прогнал игрока с тренировочной базы москвичей.

«Я не могу ничего говорить. Пока что. Просто должен выполнять свои обязанности и все. То, что меня не включили в стартовый состав на матч с «Томью», не удивило. Больше пока что нечего сказать», – сказал 32-летний хавбек.

В текущем сезоне на счету Самедова 15 матчей, в которых он забил четыре мяча и отдал две голевых передачи.